Из 100 килограмм получается 7 кг сахара сколько килограмм сахара можно получить из 3 тон севеклы
Математика
Из 100 килограмм получается 7 кг сахара сколько килограмм сахара можно получить из 3 тон севеклы
Ответ(ы):
Гость:
100 кг = 1 тонна, значит, их 3 тонн получается 7*3=21
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