Историческое значение Берлинской операции

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1.Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы Германии, пленение высшего военного и политического руководства Германии 2.Падение Берлина и потеря руководством Германии способности к управлению привели к практически полному прекращению организованного сопротивления со стороны германских вооружённых сил. 3.Берлинская операция продемонстрировала союзникам высокую боеспособность Красной Армии и явилась одной из причин отмены операции "Немыслимое" — плана войны союзников против Советского Союза. Однако это решение в дальнейшем не повлияло на развитие гонки вооружений и начало холодной войны 4.Из немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди которых более 200 тысяч граждан иностранных государств. Только в полосе 2-го Белорусского фронта в период с 5 апреля по 8 мая из плена было освобождено 197 тысяч человека, из которых 70 тысяч граждан союзных государств