Где у ланцетника находится центральная честь нервной системы
Биология
Где у ланцетника находится центральная честь нервной системы
Ответ(ы):
Гость:
Центральная часть нервной системы имеет вид трубки и распологается над хордой. у большинства видов делится на главный и спинной мозг
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