1. найдите отношения 4,5 м к 90 см 2. отрезок длинной 100 см разделён на две части в отн??шении 2 : 3. какова длина менюшей части? помогите пожалуйста это домашняя кантрольная робота! пожалуйста! спасите от двойки!
Математика
1. найдите отношения 4,5 м к 90 см 2. отрезок длинной 100 см разделён на две части в отн??шении 2 : 3. какова длина менюшей части? помогите пожалуйста это домашняя кантрольная робота! пожалуйста! спасите от двойки!
Ответ(ы):
Гость:
1. 4,5м к 90 см - это соотношение 50:1, т.к. 4,5 м=4500 см 4500/90=50 2. 2:3 - это всего 5 частей 100 см/5=20 см одна часть значит 2 части = 2*20=40 и 3 части = 3*20=60 проверим 40+60=100
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