1. найдите отношения 4,5 м к 90 см 2. отрезок длинной 100 см разделён на две части в отн??шении 2 : 3. какова длина менюшей части? помогите пожалуйста это домашняя кантрольная робота! пожалуйста! спасите от двойки!

Математика

1. найдите отношения 4,5 м к 90 см 2. отрезок длинной 100 см разделён на две части в отн??шении 2 : 3. какова длина менюшей части? помогите пожалуйста это домашняя кантрольная робота! пожалуйста! спасите от двойки!

Автор: Гость