Помогите плиз)! Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится из 1ц муки?
Математика
Помогите плиз)! Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится из 1ц муки?
Ответ(ы):
Гость:
1ц=100 кг 1)100/2=50(кг)-печеного хлеба
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