Помогите плиз)! Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится из 1ц муки?

Математика

Помогите плиз)! Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится из 1ц муки?

Автор: Гость