Как можно ясно и понятно объяснить слово борт ( у корабля ) ?

Литература
Как можно ясно и понятно объяснить слово борт ( у корабля ) ?
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Ответ(ы):
Гость:
Борт-это боковая часть корабля.
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