1. найдите значение выражения удобным способом: а. 57×756-57×256; б.25×591×4; в. 784+23843+216+57. 2. Решите уравнения а. a+3843=4261; б. b:201=3417.
Математика
1. найдите значение выражения удобным способом: а. 57×756-57×256; б.25×591×4; в. 784+23843+216+57. 2. Решите уравнения а. a+3843=4261; б. b:201=3417.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57*756-57*256=28500 25*591*4=59100 784+23843+216+57=24900 а+3843=4261 а=4261-3843 а=418 b:201=3417 b=3417*201 b=686817
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