1. найдите значение выражения удобным способом: а. 57×756-57×256; б.25×591×4; в. 784+23843+216+57. 2. Решите уравнения а. a+3843=4261; б. b:201=3417.

Математика

1. найдите значение выражения удобным способом: а. 57×756-57×256; б.25×591×4; в. 784+23843+216+57. 2. Решите уравнения а. a+3843=4261; б. b:201=3417.

Автор: Гость