1. написати рівняння реакцій наступних перетворень Ba--BaO--Ba(OH)2--BaCl2 .назвати реагенти та продукти 2. записати в малекулярній і іонній формі рівняння реакцій FeCl2+K2S=

Химия

1. написати рівняння реакцій наступних перетворень Ba--BaO--Ba(OH)2--BaCl2 .назвати реагенти та продукти 2. записати в малекулярній і іонній формі рівняння реакцій FeCl2+K2S=

Автор: Гость