1. написати рівняння реакцій наступних перетворень Ba--BaO--Ba(OH)2--BaCl2 .назвати реагенти та продукти 2. записати в малекулярній і іонній формі рівняння реакцій FeCl2+K2S=
Химия
1. написати рівняння реакцій наступних перетворень Ba--BaO--Ba(OH)2--BaCl2 .назвати реагенти та продукти 2. записати в малекулярній і іонній формі рівняння реакцій FeCl2+K2S=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ba + O2 = 2BaO ( барий, кислород, оксид бария)BaO + H2O = Ba(OH)2 ( оксид бария, вода, гидроксид бария)Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O ( гидроксид бария, соляная кислота, хлорид бария, вода)2) FeCl2 + K2S = FeS + 2KClFe(+2) + 2Cl(-) + 2K(+) + S(-2) = FeS + 2K(+) + 2Cl(-)Fe(+2) + S(-2) = FeS
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