Твір на тему один день із життя середньовічного селянина
История
Твір на тему один день із життя середньовічного селянина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 что такое сословия? чем различалось положение разных сословий и что в них было общего? 2 почему рост богатств католической церкви стал угрожать еёгеккошоаоак
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