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Сколько милиметров в 1000 см???
Математика
Сколько милиметров в 1000 см???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см=10мм 1000см=10000мм
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