Какие памятники природы или памятники истории и культуры находятся в зеленограде

Окружающий мир
Какие памятники природы или памятники истории и культуры находятся в зеленограде
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Памятник на братской могиле у станции Крюково. 1945 г.Памятник-монумент защитникам Москвы на 40-м километре Ленинградского шоссе.  1953/1974 гг.Памятник на братской могиле в деревне Ржавки. 1956 г.Памятник на братской могиле в деревне Александровка.  1956 г.Обелиск на братской могиле в деревне Медведки. 1956 г.Памятник на братской могиле в деревне Каменка. 1956 г.Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии. 1966 г.Памятник боевой машине «Танк Т-34» на 41-м километре Ленинградского шоссе. 1966 г.Памятник «Солдатские звезды» перед входом на старое городское кладбище. 1981 г.Надгробная плита с пятиконечной звездой на братской могиле 10 микрорайона. 1981 г.Пирамидка на могиле неизвестного красноармейца на территории 11 микрорайона. Захоронение 1941 г. Пирамидка 1981 г.Памятный знак «Рубеж-41». 1981 г.
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