Айвенго характеристика Фрон де Беф

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Айвенго характеристика Фрон де Беф
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Гость:
Реджинальд Фрон де Беф — норманнский барон, владеющий имением Айвенго и замком Торкильстон. грозный и жестокий барон, взявший в плен Седрика, Айвенго, Ребекку и Исаака. Цитата : "Фрон де Беф, человек высокого роста и крепкого телосложения, вся жизнь которого проходила на войне или в распрях с соседями, не останавливался ни перед чем ради расширения своего феодального могущества. Черты его лица вполне соответствовали его характеру, выражая преимущественно жестокость и злобу. Многочисленные шрамы от ран, которые на лице другого человека могли бы возбудить сочувствие и почтение, как доказательства мужества и благородной отваги, его лицу придавали еще более свирепое выражение и увеличивали ужас, который оно внушало. На грозном бароне была надета плотно прилегавшая к телу кожаная куртка, поцарапанная панцирем и засаленная. У него не было иного оружия, кроме кинжала за поясом, уравновешивавшего связку тяжелых ключей с другой стороны. " 13 Нравится  Пожаловаться
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