Дикорастущие и культурные растения.Рассказ
Окружающий мир
Дикорастущие и культурные растения.Рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дикорастущие растения - могут расти в любых местах, они не нуждаются в помощи человека, они самостоятельные, на них человек может не обращать внимания и они все равно будут расти. А вот культурные это полная противоположность дикорастущим, их жизнь полностью зависит от человека, если он не будет обращать на них внимания они просто погибнут. Примеры культурных растений можно найти в садах и огородах - различные цветы (ирис, розы), или овощи и фрукты (картошка, яблоня). Примеры дикорастущих - можно найти в любых местах, как около дороги, так и в просторных полях, например - крапива.
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