Чем музыкальный звук отличается от немузыкального и простого шума
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Чем музыкальный звук отличается от немузыкального и простого шума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)музыкальный звук возникает при использованиимузыкальногоинструмента. 2)немузыкальный звук и шум отличается высокой амплитудой и интенсивностью. 3)только музыкальный звук можно охарактеризовать таким понятием, как чистота. 4)музыкальный звук является периодическим. 5)музыкальный звук сложный: он имеет основной тон определённой частоты и несколько дополнительных звуков с частотами в 2-3 и более раз больше, чем частота основного тона. 6)музыкальный звук является последовательностью сжатия и разрежений передающего его воздуха.
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