К какому отряду Аронакс отнес морское чудовище? 1-Sirenia 2-Cetacea 3-Camivora 4- Pinnipedia 5-Teuthida 6- Linnaeus

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К какому отряду Аронакс отнес морское чудовище? 1-Sirenia 2-Cetacea 3-Camivora 4- Pinnipedia 5-Teuthida 6- Linnaeus
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-Pinnipedia это правильный ответ
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