Написати 5 пропозицій з фразеологізмами і підкреслити члени речення
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Написати 5 пропозицій з фразеологізмами і підкреслити члени речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроці я не ловлю гав. підмет - я присудок - не ловлю коли мені подарували гарну сукню, то я була на сьомому небі від щастя у дитинстві я більше байдики била, та брала горло на уроках здебільшого тримаю язик за зубами
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