Написати 5 пропозицій з фразеологізмами і підкреслити члени речення

Гость: Гость:

На уроці я не ловлю гав. підмет - я присудок - не ловлю коли мені подарували гарну сукню, то я була на сьомому небі від щастя у дитинстві я більше байдики била, та брала горло на уроках здебільшого тримаю язик за зубами