Дубровский кто герой или злодей
Литература
Дубровский кто герой или злодей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский - герой, который был несправедливо лишён всего, стал бороться за правду, но проиграл.
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