Помогите пожалуйста! Сравнительная характеристика Барокко и классицизма.

Литература
Помогите пожалуйста! Сравнительная характеристика Барокко и классицизма.
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