Равномерно движущийся автомобиль проехал первую половину пути со скоростью v1 =30 м/с, а вторую – со скоростью v2 =20 м/с. Чему равна средняя скорость движения автомобиля? Помогите пожалуйста!!!!
Физика
Равномерно движущийся автомобиль проехал первую половину пути со скоростью v1 =30 м/с, а вторую – со скоростью v2 =20 м/с. Чему равна средняя скорость движения автомобиля? Помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S₁=0,5S V₁=30м/с S₂=0,5S V₂=20м/с Vc-? Vc=S/t S=S₁+S₂ S=0,5S₁+0,5S₂=S t=t₁+t₂ t₁=S₁/V₁=0,5S/V₁ t₂=S₂/V₂=0,5S/V₂ Vc=S/(0,5S/V₁+0,5S/V₂)=S/0,5S(1/V₁+1/V₂)=1/0,5(1/V₁+1/V₂)= 2/(1/V₁+1/V₂)=2V₁*V₂/(V₂+V₁) Vc=2V₁*V₂/(V₂+V₁) Vc=2*30м/с*20м/с/(20м/с+30м/с)=2*600м/с/50=24м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дан массив А(m), меньше или равно 20. Ввести на печать сумму элементов массива, Если она превосходит число 50, В противном случае вывести в печать ...
Литература