Равномерно движущийся автомобиль проехал первую половину пути со скоростью v1 =30 м/с, а вторую – со скоростью v2 =20 м/с. Чему равна средняя скорость движения автомобиля? Помогите пожалуйста!!!!

Физика

Равномерно движущийся автомобиль проехал первую половину пути со скоростью v1 =30 м/с, а вторую – со скоростью v2 =20 м/с. Чему равна средняя скорость движения автомобиля? Помогите пожалуйста!!!!

Автор: Гость