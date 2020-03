Дан массив А(m), меньше или равно 20. Ввести на печать сумму элементов массива, Если она превосходит число 50, В противном случае вывести в печать исходный массив. Написать программу , только прошу с интернета не брать, там п...

Гость: Гость:

Вот самый короткий способ с рандомным массивом, про ввод тут не совсем понятно //PascalABC.Net 3.1.0.1200 begin var a := ArrRandomInteger(ReadInteger('m ='), 1, 20); var s := a.Sum; if s > 50 then writeln(s) else Println(a); end. вот переделанный ваш код //PascalABC.Net 3.1.0.1200 Uses crt; const nmax = 20; var A: array[1..nmax] of integer; I, m, s: integer; Am, kon: text; begin Clrscr; Assign(Am, 'Am.txt'); {раскоментировать для записи массива в файл} {Rewrite(Am);

m := Random(nmax - 5) + 5;

for i := 1 to m do

Writeln(Am, Random(20));

Close(Am);



{считывание данных из файла} Reset(Am); s := 0; m := 0; while not eof(Am) do begin m := m + 1; Readln(Am, A[m]); s := s + A[m]; end; Close(Am); Assign(kon, 'kon.txt'); Rewrite(kon); if s > 50 then Writeln('Сумма элементов массива более 50 и равна: s=', s) Else begin Writeln('Сумма элементов менее 50, вывод исходного массива'); for i := 1 to m do begin Writeln('A[', i, ']=', A[i], ' '); Writeln(kon, 'A[', i, ']=', A[i], ' '); end; end; Close(kon); Readkey; end.