Решите номер 420 уравнением
Математика
Решите номер 420 уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второй день-х тогда первый 170+х третий х-120 получим ур-е х+(х-120)+(170+х)=1400 раскроем скобки х+х-120+170+х=1400 приведем подобные 3х=1350 х=450 ответ: за второй день продали 450кг овощей. проверка: 450+(170+450)+(450-120)=450+620+330= 1400
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