1) Название композиционного элемента, который позволяет Толстому создать описание внешности Пьера Безухова в романе "Война и мир" 2)Почему жанр романа Толстого определяется как роман-эпопея и какие писатели-классики 20 века изб...

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1) Портрет 2) Произведение очень большое и содержит в себе огромное количество "деталей". Деталь - это любимое средство Льва Николаевича Толстого. В Романе мы можем увидеть героев, которые встречаются только раз за всё произведение и не несут информационного содержания, однако помогают создать атмосферу присутвия большого количества людей, так же как и в обычной жизни