1) Название композиционного элемента, который позволяет Толстому создать описание внешности Пьера Безухова в романе "Война и мир" 2)Почему жанр романа Толстого определяется как роман-эпопея и какие писатели-классики 20 века изб...

Литература
1) Название композиционного элемента, который позволяет Толстому создать описание внешности Пьера Безухова в романе "Война и мир" 2)Почему жанр романа Толстого определяется как роман-эпопея и какие писатели-классики 20 века избрали этот же жанр для своих произведений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Портрет  2) Произведение очень большое и содержит в себе огромное количество "деталей". Деталь - это любимое средство Льва Николаевича Толстого. В Романе мы можем увидеть героев, которые встречаются только раз за всё произведение и не несут информационного содержания, однако помогают создать атмосферу присутвия большого количества людей, так же как и в обычной жизни
Гость:
В 20 веке: М.Горький "Жизнь Клима Самгина" и М.Шолохов "Тихий Дон". Иногда сюда же относят и "Пётр Первый" А.Толстого Роман-эпопея - это обширное повествование, где жизнь героев разворачивается на фоне выдающихся национально-исторических событий; сложная, продолжительная история чего-либо, включающая ряд крупных событий.
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