1)работу сторонних сил по разделению заряда внутри источника характеризует a)сопротивление б)напряжение в)сила тока г)мощность д)электродвижущая сила 2)сопротивление в системе Си имеет размерность:а)Вт б)Дж в)В г)Ом д)А...

Физика

1)работу сторонних сил по разделению заряда внутри источника характеризует a)сопротивление б)напряжение в)сила тока г)мощность д)электродвижущая сила 2)сопротивление в системе Си имеет размерность:а)Вт б)Дж в)В г)Ом д)А 3) сила тока на участке цепи с неизменным напряжением при увеличении сопротивления в 4 раза: а)увеличится в 2 раза г)уменьшится в 4 раза б)уменьшится в 2 раза д)не изменится в)увеличится в 4 раза

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