Репликация ДНК. 1. Участок одной из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦТААГЦГА. Определите последовательность нуклеотидов во второй цепи. 2. Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образуещйеся путем ...
Биология
Репликация ДНК. 1. Участок одной из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦТААГЦГА. Определите последовательность нуклеотидов во второй цепи. 2. Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образуещйеся путем репликации цепочки: АТЦЦГТАГ. 3. В молекуле ДНК из 960 пуриновых оснований 420 составляет гуанин. Определите количество адениловых, тимидиловых и цитидиловых оснований в данной молекуле ДНК. Транскрипция. 4. Участок из цепей ДНК с последовательностью нуклеотидов АГГАТЦАТГ используется в качестве матрицы для синтеза иРНК. Определите последовательность нуклеотидов в синтезируемой иРНК. 5. Участок гена имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦАГАТТААЦГА. Укажите последовательность нуклеотидов в участке молекулы иРНК, образуещейся в процессе транскрипции на этом участке гена. 6. Участок ДНК, комплементарный транскрибируемому, имеет следующую последовательность нуклеотидов: ТГГААТТЦЦТ. Определите последовательность нуклеотидов в участке молекулы иРНК, образующейся в результате транскрипции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГАТТЦГЦТ ТАГГЦАТЦ 50 :)))))
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