(2 подкорнем12)вквадрате/24
Алгебра
(2 подкорнем12)вквадрате/24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 подкорнем12)вквадрате/24= =4*12/24=4/2=2
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