Если электрический заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электрическая ёмкость: увеличится в n раз уменьшится вn раз не изменится увеличится в nквадрат раз С обьяснением если можно.
Физика
Если электрический заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электрическая ёмкость: увеличится в n раз уменьшится вn раз не изменится увеличится в nквадрат раз С обьяснением если можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не изменится. Ёмкость не зависит от заряда или напряжения, она зависит только от геометрических характеристик: расстояния между плстинами, их площади, проницаемости диэлектрика. Не за что, каирад.
Гость:
Электроемкость конденсатора не зависит от заряда на его обкладках, она определяется его геометрическими размерами. При увеличении заряда на обкладках в 2 раза электроемкость конденсатора не изменится. Правильный ответ: 3.
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