Если электрический заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электрическая ёмкость: увеличится в n раз уменьшится вn раз не изменится увеличится в nквадрат раз С обьяснением если можно.

Физика

Если электрический заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электрическая ёмкость: увеличится в n раз уменьшится вn раз не изменится увеличится в nквадрат раз С обьяснением если можно.

Автор: Гость