Если электрический заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электрическая ёмкость:   увеличится в n раз уменьшится вn раз не изменится увеличится в nквадрат раз   С обьяснением если можно. 

Физика
Если электрический заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электрическая ёмкость:   увеличится в n раз уменьшится вn раз не изменится увеличится в nквадрат раз   С обьяснением если можно. 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не изменится. Ёмкость не зависит от заряда или напряжения, она зависит только от геометрических характеристик: расстояния между плстинами, их площади, проницаемости диэлектрика. Не за что, каирад. 
Гость:
Электроемкость конденсатора не зависит от заряда на его обкладках, она определяется его геометрическими размерами. При увеличении заряда на обкладках в 2 раза электроемкость конденсатора не изменится.  Правильный ответ: 3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
из одного пункта в другой выехал грузовик.через полтора часа вслед за ним выехала легковая машина,и через 1,1 часа после выезда легковой машины гру...
Ответить
Русский язык
Лексические нормы нарушены в примерах: 1) заслужить награду; 2) оказать вред; 3) оплатить счёт; 4) признание в любви; 5) выполнение надежд.
Ответить
Физика
если в энергию электромагнитного излучения превращается 1% кинетической энергии электронов, то длинноволновую границу непрерыного рентгеновского из...
Ответить
Обществознание
Почему Октавиану удалось долго править в Риме?
Ответить
География
рассказ на тему " И сила уму уступает"
Ответить