рассказ на тему " И сила уму уступает"

География
рассказ на тему " И сила уму уступает"
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Автор: Гость
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Гость:
ну сейчас подумаем  сейчас 20 мин и все хорошо подождите пожалуйста
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