найти площадь прямоугольной трапеции,основания которой равны 4см и 9 см,а одна из боковых сторон на 1 см больше другой
Геометрия
найти площадь прямоугольной трапеции,основания которой равны 4см и 9 см,а одна из боковых сторон на 1 см больше другой
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