какие изменения на земле вызвало развитие сельского хозяйства?

Гость: Гость:

Всё началось как придумали первые приспособления для обработки земли.При этом всячески уравнивалась земля(для пахоты).Убирались деревья и готовили землю для пахоты и разведения скота,что бы как и пахать и что бы и сами животные паслись на пастбищах.