какие изменения на земле вызвало развитие сельского хозяйства?

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какие изменения на земле вызвало развитие сельского хозяйства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё началось как придумали первые приспособления для обработки земли.При этом всячески уравнивалась земля(для пахоты).Убирались деревья и готовили землю для пахоты и разведения скота,что бы как и пахать и что бы и сами животные паслись на пастбищах.
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