решите уравнения:(4,2x + 3,1) - (0,7x - 2,7) = 6,85       - (2,5x - 2,5) - (3,1x - 3,1) = - (1,6 - 1,6x)            (3,1x + 3,1) - (1,8x + 1,8) = 1,6x + 1,6  

Математика
решите уравнения:(4,2x + 3,1) - (0,7x - 2,7) = 6,85       - (2,5x - 2,5) - (3,1x - 3,1) = - (1,6 - 1,6x)            (3,1x + 3,1) - (1,8x + 1,8) = 1,6x + 1,6  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,2x+3.1)-0,7x+2.7=3.5x+5.8=3.5x=-5.8                                                   x=5.8/3.5                                                   x=1/66
Гость:
1)4,2х+3,1-0,7х+2,7=6,85 3,5х+5,8=6,85 3,5х=6,85-5,8 3,5х=1,05 х=0,3 2)-2,5х+2,5-3,1х+3,1=-1,6+1,6х  -5,6х+5,6=1,6+1,6х  -7,2х=-7,2  х= 1 3)3,1х+3,1-1,8х-1,8=1,6х+1,6 1,3х+ 1,3=1,6х+1,6 -0,3х=0,3 х=-1     
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