Чтобы выполнить задание к сроку, цех должен был в день изготавливать по 30 приборов. Повысив производительность труда, рабочие цеха стали изготавливать в день по 34 прибора и выполнили задание на 2 дня раньше срока. Сколько при...
Математика
Чтобы выполнить задание к сроку, цех должен был в день изготавливать по 30 приборов. Повысив производительность труда, рабочие цеха стали изготавливать в день по 34 прибора и выполнили задание на 2 дня раньше срока. Сколько приборов нужно было изготовить по плану и за сколько дней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-количество дней, за которое нужно было изготовить приборы 30х=34(х-2) 30х=34х-68 4х=68 х=17 17-количество дней 17*30=510 (приборов)
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Напишите лимерик с первой строчкой БЫЛ МАЛЬЧИК ОДИН В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ... лимерик - смешной стих плиз очень надо