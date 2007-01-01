Напишите лимерик с первой строчкой БЫЛ МАЛЬЧИК ОДИН В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ... лимерик - смешной стих плиз очень надо
Литература
Напишите лимерик с первой строчкой БЫЛ МАЛЬЧИК ОДИН В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ... лимерик - смешной стих плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был мальчик один в третьем классе был очень он, глуп и силён и думал лишь об одном этот мальчик об однои- об одном весь урок! Задумался мальчик уж сильно что даже звонок не услышал! ушли все: и класс и учитель забыли про мальчика все!
Гость:
Был мальчик один в 3 классе, За партой последней сидел. Писал он записки девчонкам, Хорошие песни им пел! Девч0нки его уважали, За то что он лириком был. Потом у дверей поджидали, Ведь он им до дому портфели тащил?!
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