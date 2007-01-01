Напишите лимерик  с первой строчкой БЫЛ МАЛЬЧИК ОДИН В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ... лимерик - смешной стих плиз очень надо

Гость: Гость:

Был мальчик один в третьем классе был очень он, глуп и силён и думал лишь об одном этот мальчик об однои- об одном весь урок! Задумался мальчик уж сильно что даже звонок не услышал! ушли все: и класс и учитель забыли про мальчика все!