При столкновении двух вагонов буферные пружины 10 в пятой степени Н/м сжались на 10 см. Чему равна максимальная сила упругости с которой пружины воздействовали на вагон?
Физика
При столкновении двух вагонов буферные пружины 10 в пятой степени Н/м сжались на 10 см. Чему равна максимальная сила упругости с которой пружины воздействовали на вагон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Гука. Fупр=kx где к-коэфициент жесткости (10 в пятой степени Н/м) x-изменение длины пружины (10 см) F=kx=100000*0.1=10000Н
Гость:
Fупр.=k*L => 100000*0,1=10000Н и 10см переводишь в метры 10см=0,1м вот и всё!
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