При столкновении двух вагонов буферные пружины 10 в пятой степени Н/м сжались на 10 см. Чему равна максимальная сила упругости с которой пружины воздействовали на вагон?

Физика

При столкновении двух вагонов буферные пружины 10 в пятой степени Н/м сжались на 10 см. Чему равна максимальная сила упругости с которой пружины воздействовали на вагон?

Автор: Гость