СУММА ДВУХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ РАВНА 36 НАЙТИ ЭТИ ЧИСЛА ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИНИМАЕТ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Алгебра
СУММА ДВУХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ РАВНА 36 НАЙТИ ЭТИ ЧИСЛА ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИНИМАЕТ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если числа равны то это числа 18 и 18 Если числа не равны то это 19 и 17 19+17=36 19*17=323
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