В клубе 30 человек.22 человека учавствуют в танцевальном кружке,а 17 поют в хоре. Сколько человек занимаются только танцами
Математика
В клубе 30 человек.22 человека учавствуют в танцевальном кружке,а 17 поют в хоре. Сколько человек занимаются только танцами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(22+17)-30=9 человек делают и то и то 22-9=13 человек занимаются танцами
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