В клубе 30 человек.22 человека учавствуют в танцевальном кружке,а 17 поют в хоре. Сколько человек занимаются только танцами

Математика

В клубе 30 человек.22 человека учавствуют в танцевальном кружке,а 17 поют в хоре. Сколько человек занимаются только танцами

Автор: Гость