История РТ часть №2 №88 3) Согласно древнеримской легенде , братья-близнецы , сыновья бога войны , поссорились между собой .Вспомните из-за чего .На каком берегу Тибра произошла ссора? К чему она привела? В каком году , по леге...
Обществознание
История РТ часть №2 №88 3) Согласно древнеримской легенде , братья-близнецы , сыновья бога войны , поссорились между собой .Вспомните из-за чего .На каком берегу Тибра произошла ссора? К чему она привела? В каком году , по легенде , это было? 4) Назовите имя знаменитого вождя демоса в Афинах . Пятнадцать раз его выбирали на главную должность в Афинском государстве . Как называлась эта должность? В каком году он был впервые на нее избран? 5) этот народный трибун не был безучастен к страданиям неимущих граждан , у которых не было ничего , кроме воздуха и света. В каком году он выступил в их защиту ? Чем хотел им помочь ? Как звали трибуна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поссорились Ромул и Рем сыновья бога Марса.Спор Ромула и Рема из-за нарушения границ города.Из-за жульничества Рема,Ромул убил своего брата.А на берегу Тибра вроде на левом.21 апреля 754(753)Примерно в этом году. Это был Перикл.Должность стратег.490 г.до н.э.Выступил он в 467 на общественно-политическое поприще.Перикл сам выступил на суде в защиту Аспазии.
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