История РТ часть №2 №88 3) Согласно древнеримской легенде , братья-близнецы , сыновья бога войны , поссорились между собой .Вспомните из-за чего .На каком берегу Тибра произошла ссора? К чему она привела? В каком году , по леге...

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История РТ часть №2 №88 3) Согласно древнеримской легенде , братья-близнецы , сыновья бога войны , поссорились между собой .Вспомните из-за чего .На каком берегу Тибра произошла ссора? К чему она привела? В каком году , по легенде , это было? 4) Назовите имя знаменитого вождя демоса в Афинах . Пятнадцать раз его выбирали на главную должность в Афинском государстве . Как называлась эта должность? В каком году он был впервые на нее избран? 5) этот народный трибун не был безучастен к страданиям неимущих граждан , у которых не было ничего , кроме воздуха и света. В каком году он выступил в их защиту ? Чем хотел им помочь ? Как звали трибуна?

Автор: Гость