на двух участках посадили деревья:на одном 18 одинаковых рядов,на другом 14 таких же рядов.всего посадили 1152 дерева .сколько деревьев посадили на каждом участке?
Математика
на двух участках посадили деревья:на одном 18 одинаковых рядов,на другом 14 таких же рядов.всего посадили 1152 дерева .сколько деревьев посадили на каждом участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - кол-во деревьев в 1 ряду. тогда 18х+14х=1152 32х=1152 х=36 на первом участке 36*18= 648 деревьев на втором участке 36*14=504 дерева
Гость:
1152:(18+14)=36 деревьев в одном ряду 18*36=648 деревьев на первом участке 14*36=504 дерева на втором участке
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