на двух участках посадили деревья:на одном 18 одинаковых рядов,на другом 14 таких же рядов.всего посадили 1152 дерева .сколько деревьев посадили на каждом участке?

Математика

на двух участках посадили деревья:на одном 18 одинаковых рядов,на другом 14 таких же рядов.всего посадили 1152 дерева .сколько деревьев посадили на каждом участке?

Автор: Гость