время восхождение на вершину заняло 525 мин выразить в часах
Математика
время восхождение на вершину заняло 525 мин выразить в часах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
525 минут=8 часов 45 минут
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