Какова закономерность распространения живых организмов в Мировом океане?
Українська література
Какова закономерность распространения живых организмов в Мировом океане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распространения биомассы на суше,в почве.Чем ниже глубина тем их меньше самих организмов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Обществознание
История РТ часть №2 №88 3) Согласно древнеримской легенде , братья-близнецы , сыновья бога войны , поссорились между собой .Вспомните из-за чего .Н...
Математика
на двух участках посадили деревья:на одном 18 одинаковых рядов,на другом 14 таких же рядов.всего посадили 1152 дерева .сколько деревьев посадили на...