Какова закономерность распространения живых организмов в Мировом океане?

Українська література
Какова закономерность распространения живых организмов в Мировом океане?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распространения биомассы на суше,в почве.Чем ниже глубина тем их меньше самих организмов.
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