основные политические решения в Тегеране

Обществознание
основные политические решения в Тегеране
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Гость:
Лидеры 3-ёх стран США,СССР,Великобритании договорились о создании после войны ООН, СССР вступит в войну против Японии после войны в Европе, открытие Второго фронта на севере Франции.
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