О числах a и b известно,что -1 меньше a меньше 0,3 меньше b меньше 4 Какие из следующих неравенств неверны?Запиишите их номера. 1)0 меньше -a меньше 1 2)a+b меньше 0 3)1/b больше 1
Алгебра
О числах a и b известно,что -1 меньше a меньше 0,3 меньше b меньше 4 Какие из следующих неравенств неверны?Запиишите их номера. 1)0 меньше -a меньше 1 2)a+b меньше 0 3)1/b больше 1
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1)0<-a<1 верно 2)a+b<0 не верно 3)1/b>1 не верно Ответ 23
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