Сколько 4-ехзначных чисел можно составить из цифр 0,3,4,7?Можно с объяснением, пожалуйста! Спасибо заранее:)
Математика
Сколько 4-ехзначных чисел можно составить из цифр 0,3,4,7?Можно с объяснением, пожалуйста! Спасибо заранее:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3047 3074 3470 3407 3704 3740 4037 4073 4307 4370 4703 4730 7034 7043 7403 7430 7304 7340
Гость:
3047,3074,4073,4037,7034,7043,3470,3740,4730,4370,7340,7430.
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