Сколько 4-ехзначных чисел можно составить из цифр 0,3,4,7?Можно с объяснением, пожалуйста! Спасибо заранее:)

Математика

Сколько 4-ехзначных чисел можно составить из цифр 0,3,4,7?Можно с объяснением, пожалуйста! Спасибо заранее:)

Автор: Гость