В левое колено U–образной трубки с водой долили 25-сантиметровый слой легкой несмешивающейся жидкости. При этом уровень воды в правом колене поднялся на 10 см. Найти плотность неизвестной жидкости.ответ 0.8 г\см3 нужно решение
Физика
В левое колено U–образной трубки с водой долили 25-сантиметровый слой легкой несмешивающейся жидкости. При этом уровень воды в правом колене поднялся на 10 см. Найти плотность неизвестной жидкости.ответ 0.8 г\см3 нужно решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p1=p2 где p-давления r1h1=r2h2 где r-плотности жидкостей в нашем случае, перед тем как добавили новую жидкость в обеих коленьях было по H * 1000 кг/м^3 (плотность воды) тогда, 0,25*r2 + (H - 0.1)*r1 = (H+0.1)*r1 0.25*r2 + H*r1 -0.1r1 = Hr1 + 0.1r1 0.25r2 = 0.2 * 1000 r2 = 800кг/м^3 = 0.8 г/см^3
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