в равнобедренном треугольнике АВС точка D- середина основания АС. на лучах АВ и СВ вне треугольника АВС отмечены точки М и N соответственно так , что ВМ=BN . докожите что треугольник ВDM= BDN
Геометрия
в равнобедренном треугольнике АВС точка D- середина основания АС. на лучах АВ и СВ вне треугольника АВС отмечены точки М и N соответственно так , что ВМ=BN . докожите что треугольник ВDM= BDN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рассмотрю эти треугольники. 1)BM = BN - по условию 2)BD - общая 3)
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