в равнобедренном треугольнике АВС точка D- середина основания АС. на лучах АВ и СВ вне треугольника АВС отмечены точки М и N соответственно так , что ВМ=BN . докожите что треугольник ВDM= BDN

Геометрия

в равнобедренном треугольнике АВС точка D- середина основания АС. на лучах АВ и СВ вне треугольника АВС отмечены точки М и N соответственно так , что ВМ=BN . докожите что треугольник ВDM= BDN

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