В одном вагоне поезда ехало пассажиров в 3 раза больше, чем в другом. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго 4 пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ббыло в каждом вагоне?
Алгебра
В одном вагоне поезда ехало пассажиров в 3 раза больше, чем в другом. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго 4 пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ббыло в каждом вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый вагон 3х второй х когда из первого вышло 3х-28 их второго вышли х-4 3х-28=х-4 2х=24 х=12 первый вагон 3*12=36 второй 12.
Гость:
пусть во втором вагоне ехало х пассажиров. тогда в первом ехало 3х. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, то осталось 3х-28. из второго вышло 4, следовательно, х-4. и это кол-во стало равно: 3х-28=х-4 3х-х=28-4 2х= 24 х=12 пассажиров во втором вагоне. в первом - 3*12=36 пассажиров ответ: в первом - 36, во втором - 12 пассажиров
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