В одном вагоне поезда ехало пассажиров в 3 раза больше, чем в другом. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго 4 пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ббыло в каждом вагоне?

Алгебра

В одном вагоне поезда ехало пассажиров в 3 раза больше, чем в другом. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго 4 пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ббыло в каждом вагоне?

Автор: Гость