за 15 ластиков заплатили 5 рублей сколько ластиков можно купить на 2 рубля по той же цене

Гость: Гость:

15 ластиков стоят 5 рублей. Выясним сколько стоит один ластик: 5:15=1/3 рубля. Значит один ластик стоит 1/3 рубля. Выясним сколько можно купить ластиков на 2 рубля: 2:1/3=6 ластиков