за 15 ластиков заплатили 5 рублей сколько ластиков можно купить на 2 рубля по той же цене
Математика
за 15 ластиков заплатили 5 рублей сколько ластиков можно купить на 2 рубля по той же цене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5:15=1/3 рубля за один ластик 2:1/3=6 ластиков Ответ:можно купить 6 ластиков
Гость:
15 ластиков стоят 5 рублей. Выясним сколько стоит один ластик: 5:15=1/3 рубля. Значит один ластик стоит 1/3 рубля. Выясним сколько можно купить ластиков на 2 рубля: 2:1/3=6 ластиков
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