4ч 39 мин+240= 4т 7ц 6кг+ 37 ц 23 кг= 573см-34дм= 50т 7 кг- 64 ц 57 кг 6 ч 44 мин+340 мин= 470 кг-2ц 55 кг= 8 м 81см-74 дм 10мм 517т-267 ц= 5ч 27 мин-247 мин 4 ц 64 г+ 234500 г 6 м 48 мм+467= 18ч 7 мин-367 мин= 39ц 10 г+2т 45 к...

Математика

4ч 39 мин+240= 4т 7ц 6кг+ 37 ц 23 кг= 573см-34дм= 50т 7 кг- 64 ц 57 кг 6 ч 44 мин+340 мин= 470 кг-2ц 55 кг= 8 м 81см-74 дм 10мм 517т-267 ц= 5ч 27 мин-247 мин 4 ц 64 г+ 234500 г 6 м 48 мм+467= 18ч 7 мин-367 мин= 39ц 10 г+2т 45 кг= 177т-700ц= 4м65мм +2дм45мм= 76ч-2 сут=

Автор: Гость