4ч 39 мин+240= 4т 7ц 6кг+ 37 ц 23 кг= 573см-34дм= 50т 7 кг- 64 ц 57 кг 6 ч 44 мин+340 мин= 470 кг-2ц 55 кг= 8 м 81см-74 дм 10мм 517т-267 ц= 5ч 27 мин-247 мин 4 ц 64 г+ 234500 г 6 м 48 мм+467= 18ч 7 мин-367 мин= 39ц 10 г+2т 45 к...
Математика
4ч 39 мин+240= 4т 7ц 6кг+ 37 ц 23 кг= 573см-34дм= 50т 7 кг- 64 ц 57 кг 6 ч 44 мин+340 мин= 470 кг-2ц 55 кг= 8 м 81см-74 дм 10мм 517т-267 ц= 5ч 27 мин-247 мин 4 ц 64 г+ 234500 г 6 м 48 мм+467= 18ч 7 мин-367 мин= 39ц 10 г+2т 45 кг= 177т-700ц= 4м65мм +2дм45мм= 76ч-2 сут=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4т7ц6кг+37ц23кг=4706 кг+3723 кг=8429кг 573 см-34 дм=573 см-340 см=233 см 50т7кг-64ц57кг=50007-6457 кг=43550 кг 6ч44мин+340 мин=404 мин+340 мин=744 мин 470кг-2ц55кг=470кг-255кг=215 кг 8м81см-74дм10мм=881см-741см=140см 517т-267ц=517000кг-26700 кг=490300кг=4903ц 5ч27мин-247мин=327мин-247мин=80мин 4ц64г+234500г=400064г+234500г=634564г 18ч7мин-367мин=1087мин-367мин=720мин 39ц10г+2т45кг=3900,01кг+2045кг=5945,01кг 177т-700ц=177т-70т=107т 4м65мм+2дм45мм=406,5см+24,5см=431см 76ч+2сут=76ч+48ч=124ч 1 и 10 задание - неполностью обозначения
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