При выполнении задания по математике, 5 учеников класса совсем не решили задачу. Количество учеников, которые решили задачу с ошибками, составило 160% от количества учеников, которые не решили задачу, и 4/7 от количества ученик...
Алгебра
При выполнении задания по математике, 5 учеников класса совсем не решили задачу. Количество учеников, которые решили задачу с ошибками, составило 160% от количества учеников, которые не решили задачу, и 4/7 от количества учеников, которые решили задачу правильно. Сколько учеников решили задачу с ошибками и сколько правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-не решили 5*1.6=8-с ошибками 8*7/4=14 - правильно решили
Гость:
Количество учеников, которые решили задачу с ошибками 5*160%=5*1,6=8человек. Пусть количество учеников, которые решили задачу правильно - х. тогда 4/7 х = 8 х= 8 : 4/7 = 8* 7/4=14 человек. ответ: 8 учеников решили задачу с ошибками, 14 учеников решили задачу правильно.
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