При выполнении задания по математике, 5 учеников класса совсем не решили задачу. Количество учеников, которые решили задачу с ошибками, составило 160% от количества учеников, которые не решили задачу, и 4/7 от количества ученик...

Алгебра

При выполнении задания по математике, 5 учеников класса совсем не решили задачу. Количество учеников, которые решили задачу с ошибками, составило 160% от количества учеников, которые не решили задачу, и 4/7 от количества учеников, которые решили задачу правильно. Сколько учеников решили задачу с ошибками и сколько правильно?

Автор: Гость