С чем сера вступает в реакцию?
Химия
С чем сера вступает в реакцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+Fe=FeS S+Cu=CuS S+2Ag=Ag2S S+Hg=Hgs S+H2=H2S 2S+C=CS2 3S+2P=P2S3 S+O2=SO2 2S+3O2=2SO3 S+3F2=SF6 2S+Cl2=S2Cl2 S+2HNO3разб.=H2SO4+2NO S+6HNO3конц.=H2SO4+6NO2+2H2O S+2H2SO4конц.=3SO2+2H2O 3S+6NaOH=2Na2S+Na2SO3+3H2O
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