найти закономерность 109, 2007, 30005.

Гость: Гость:

1 число-это следующее, т.е. 109=>2007>30005=>400003 2 число это 0! т.е. 109- первое число, это 1, значит столько нулей и будет, 2-ое число это-2007, значит столько нулей и будет -2 нуля, 3-е число-3 нуля, 4-ое число-4 нуля и тд. 3 число просто вычитаешь 2, т.е 9-2=7, 7-2=5, 5-2=3 получится вот это: 109, 2007, 30005, 400003, 5000001